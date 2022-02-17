Житель Даровского переломал ребра своему другу и получил за это срок

Житель поселка Даровского получил срок за избиение своего приятеля. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 августа 2021 года в доме №10 на улице Советской. Двое приятелей повздорили, а затем подрались. Один из мужчин ударил другого в лицо, а затем долго бил ногами, переломав ему ребра.

Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По факту избиения было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.