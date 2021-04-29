Житель Фалёнок придушил 80-летнего кировчанина до потери сознания

Он обманом проник в квартиру пенсионера, но забрать то, за чем пришел не смог.

К кировским полицейским пришел 80-летний кировчанин. Пожилой мужчина рассказал о разбойном нападении неизвестного.

Оказалось некто постучал в дверь и представился работником коммунальной службы. Как только дед открыл дверь, визитер набросился на него: несколько раз ударив, придушил до потери сознания.

Когда сознание вернулось к хозяину квартиры, он увидел, что незваный гость роется в его вещах. Чтобы привлечь внимание соседей пенсионер начал бить тростью по батарее. Этим он спугнул преступника. Тот убежал, не взяв ничего.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Разбой». Они определили личность предполагаемого преступника – в дверь к кировчанину постучался 37-летний житель Фалёнок. Его задержали и доставили в Киров для дачи показаний.

Задержанный со всем сознался и пояснил, что к деду шел целенаправленно, заранее узнав о большом количестве денег и ценных вещей.

Ранее мы сообщали, что кировские полицейские задержали дагестанца у него на родине.