Житель Кикнурского района укрывал больных лейкозом коров

В Кикнурском районе фермер спрятал 6 коров, больных лейкозом. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

О нарушении стало известно в начале января. Мужчина должен был сдать больных животных в убойный пункт, но сделал этого.

9 февраля в отношении мужчины было возбуждено административное производство. По итогам его рассмотрению фермера оштрафовали на 1000 рублей. Также Россельхознадзор потребовал изолировать больных животных и сдать их на убой.

Ранее в Кирове оштрафовали хозяйку собаки, покусавшей двух женщин.