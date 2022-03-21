Житель Кильмези набедокурил в своей семье и у приятеля на четыре статьи УК РФ

Кировский Следком рассказал о преступных проделках 42-летнего жителя Кильмези.

Ему вменяют угрозу убийством собственной жене, когда в октябре прошлого года он высказал такое намерение, сдавив ей шею руками. А это ст. 119 УК РФ. До того, как минимум с мая по октябрь он систематически бил свою 14-летнюю дочь, что подпадает под ст. 117 п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Позже, в ноябре он однажды распивал спиртное в гостях у знакомого. А поскольку не хватило, решил «догнаться» за его счёт: без спроса взял его наличные деньги и банковскую карту, расплатился ею в магазине. В результате стал подозреваемым в грабеже и краже с банковского счёта, еще по двум статьям Уголовного кодекса.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершенных правонарушениях. Следствие собрало достаточную доказательную базу, прокурор дал обвинительное заключение, дело рассматривается в суде.