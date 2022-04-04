Житель Кирова до смерти избил свою мать и получил 9 лет колонии

Суд вынес приговор кировчанину, который до смерти избил свою мать. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Трагедия произошла в начале октября прошлого года в доме на улице Щорса. Мужчина распивал спиртные напитки вместе со своей пожилой матерью.

В ходе застолья собутыльники поссорились. Ссора переросла в рукоприкладство. Сын избил мать по голове и телу, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Травмы оказались смертельными. Через некоторое время женщина скончалась. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Суд признал кировчанина виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы. Наказание преступник будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее аналогичный инцидент произошел в микрорайоне Коминтерновском.