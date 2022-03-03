Житель Кирова открыл 9 игровых клубов в областном центре

39-летний кировчанин открыл 9 игровых клубов в областном центре. Но развивать бизнес дальше мужчине помешали правоохранительные органы.

Как было установлено в ходе следствия, «свое дело» мужчина запустил в октябре прошлого года. До февраля в Кирове функционировали 9 точек, где жители города могли поиграть в азартные игры через интернет.

Однако сеть была закрыта, а на «предпринимателя» возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются обстоятельства преступления.

Ранее в Кирове 2 подруги открыли игровой клуб на улице Горького.