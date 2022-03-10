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Житель Кирова открыл игровой клуб на Октябрьском проспекте

Юлия Зорина Новости, Общество

Кировчанин пойдет под суд за организацию азартных игр.

По данным следствия, в феврале 49-летний мужчина открыл игровой клуб в помещении на Октябрьском проспекте. «Предприниматель» установил 12 компьютеров и проводил азартные игры для всех желающих.

Однако клуб не проработал и месяца. Его обнаружили и закрыли сотрудники правоохранительных органов. На кировчанина было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее мы писали, что в Кирове 2 подруги открыли игровой клуб на улице Горького.

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Юлия Зорина