Житель Кирова «подарил» банку 1,5 миллиона рублей

Кировчанин перечислил фальшивым сотрудникам банка 1,5 миллиона рублей. Об инциденте рассказали в кировском УМВД.

На днях 39-летнему жителю Кирова позвонила неизвестная женщина. Она представилась работницей банка и сообщила, что со счета мужчины кто-то пытается списать 15 тысяч рублей. Мужчина не поверил и положил трубку.

Через некоторое время кировчанину позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником полиции. Он подтвердил информацию о якобы мошеннических действиях, произведенных в отношении счета, и посоветовал кировчанину следовать инструкциям банка.

После этого мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности». Он сказал, что мужчина должен оформить «зеркальный кредит» на максимально большую сумму, чтобы уберечь свой счет. Полученные таким путем деньги следует перевести на спецсчета.

Кировчанин обратился в банк и оформил заем на 1 395 000 рублей. Эти деньги он перечислил на указанные счета. После этого мужчина оформил кредит в другом банке и перечислил мошенникам еще одну крупную сумму. Всего он перевел 1 541 000 рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личности мошенников.