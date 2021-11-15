Житель Кирова потерял 5,5 миллиона рублей на махинациях с криптовалютой

54-летний кировчанин потерял 5,5 миллиона рублей, попытавшись заработать на бирже криптовалюты.

В начале сентября мужчина нашел в интернете предложение быстрого заработка. Кировчанин прошел по ссылке и оставил свой номер телефона.

Позже на связь вышла незнакомая девушка, представившаяся сотрудницей брокерской компании. Она рассказала, что заработать можно, продавая и покупая криптовалюту. Мужчина решил рискнуть.

Действуя в соответствии с инструкциями незнакомки, кировчанин установил на свой телефон нужные приложения и пополнил счет на 730 тысяч рублей. через некоторое время на счет вернулись 36 тысяч. «Наставница» назвала это прибылью. Мужчина обналичил деньги и поверил в схему заработка.

За 2 месяца кировчанин 10 раз переводил на счет суммы от 250 до 730 тысяч рублей. Однако прибыли больше не было. Мужчина потребовал вернуть деньги, однако консультант попросила вложить еще 500 тысяч. Только тогда кировчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают, кому шли переводы и кто «консультировал» мужчину.