Житель Кирова продает iPhone за 4 млн рублей

В Кирове выставили на продажу iPhone за 4 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

На днях компания Apple сообщила, что уходит с российского рынка. После этого i-товары взлетели в цене. На этом решили заработать жители страны.

Так, кировчанин Денис выставил на продажу iPhone 11 Pro за 4,2 миллиона рублей. Смартфон б/у, однако продавец отметил, что у него есть коробка и защитное стекло. Также в подарок покупатель получит чехол.

Еще один житель Кирова Халид предлагает iPhone 13 за 600 тысяч рублей. Логического объяснения, почему цены такие высокие, у продавцов нет.

Есть и более скромные предложения – от 80 до 250 тысяч за новый iPhone. А старый «яблочный телефон» можно найти и за 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кирове продают сахар из «Макдоналдса» и акул из ИКЕА.