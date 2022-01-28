Житель Кирова продавал сигареты с поддельными акцизными марками

Кировчанина оштрафовали за торговлю сигаретами с поддельными акцизными марками. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

32-летний продавец-нелегал обосновался в круглосуточном магазине «24 часа». Мужчина продавал табачную продукцию с заведомо поддельными акцизными марками.

Незаконная деятельность была пресечена в июне прошлого года. Сомнительные сигареты были изъяты из оборота.

В отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. По решению суда мужчина был оштрафован на 100 тысяч рублей.