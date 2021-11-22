Житель Кирова снял с квадрокоптера новый микрорайон города

Житель Кирова Сергей Кузницын снял новый микрорайон на юго-западе города с высоты птичьего полета. Видеозапись кировчанин выложил на своей странице «ВКонтакте».

Короткий ролик сразу же разошелся по соцсетям и набрал множество лайков. Съемка проходила в темное время суток. В кадр попали микрорайоны «Знак» и «Европейские улочки».

— Красивые, как будто другой город, — написала подписчица страницы Сергея.

Ролик получился очень атмосферным. Дома, раскрашенные в зелено-оранжевые цвета, замечательно контрастируют со свежим снегом. А светящиеся окна создают ощущение тепла и уюта. Свою запись Сергей назвал «Новая Вятка».

Ранее Сергей снял на видео снос башни мелькомбината.

Фото, видео: vk.com/kuznitsyn