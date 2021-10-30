Житель Кирова составил рейтинг самых популярных кировчан

Житель Кирова Рудольф Нейман составил топ-3 самых популярных кировчан в соцсетях. Результатами своего исследования он поделился в группе «Злой кировчанин».

Рудольф проанализировал страницы кировчан в социальной сети «ВКонтакте». Среди критериев отбора было число друзей и подписчиков более 1000 человек и открытость страницы. В число лидеров попали пользователи, набравшие максимальное среднеарифметическое количество просмотров каждого поста за последние 6 месяцев.

В топ-3 самых популярных женщин Кирова по версии Неймана вошли:

Елена Рублёва, индивидуальный предприниматель и многодетная мама

Наталья Коротких, основатель и преподаватель школы стилистов

Наталья Поздышева, пиарщик и организатор «светских» мероприятий в Кирове

Самыми популярными мужчинами стали:

Андрей Гопкало, фермер, владелец экзотических для Кирова животных

Аркадий Олин, бизнесмен и блогер

Александр Дмитриев, автор-исполнитель

Стоит отметить, что все лидеры рейтинга весьма активны в соцсетях. Правда, подписчики сообщества отнеслись к табличке весьма скептически, отметив, что знают далеко не всех людей из списка. Поставили «злые кировчане» под сомнение и реальность странички автора рейтинга.

Фото: vk.com/rudolf_neyman