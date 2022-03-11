Житель Кирова совершил погружение к затонувшему самолету Второй мировой войны

Кировчанин совершил дайвинг-погружение к самолету времен Второй мировой, затонувшему в Черном море. Видеозапись погружения появилась в сообществе «Типичный Киров».

Алексей занимается рэк-дайвингом – погружением к затонувшим судам. 3 года назад вместе с кубанскими дайверами он обнаружил самолет Ил-2 в районе Витязево.

Погружению предшествовала долгая подводная разведка. Дайверы проверили сотни сообщений от рыбаков, сообщавших о зацепах тралов в определенных точках.

21 августа 2019 года Алексей и другие ныряльщики спустились на дно к самолету. Борт хорошо сохранился. По словам военных историков, самолетов в таком виде найдено всего несколько экземпляров.

— Это полностью целый Ил-2, целые крылья, хвостовое оперение лишено только горизонтального руля, на крыльях стёрта только верхняя маскировочная краска, а белый грунт отлично сохранился, кабина пилотов, двигатель, чуть-чуть погнутый пропеллер! — говорит кировчанин.

Самолет оказался двухместным. Судя по тому, что откидная часть кабины была на месте, оба летчика – и пилот, и стрелок-радист – погибли вместе с машиной.

Участники экспедиции установили на самолете мемориальную табличку. Таким образом они почтили память погибших героев.

Видео: Типичный Киров