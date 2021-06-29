Житель Кирова создал незаконный игровой зал

Теперь мужчину подозревают в организации и проведении азартных игр.

Подробности подпольного бизнеса рассказали в Следственном управлении. Версия следствия следующая: молодой человек решил обогатиться и создал игровой зал. Он открыл его на улице Пролетарской в Кирове.

Юноше 21 год и он знал, что на территории Кировской области существует запрет на проведение азартных игр. Но это его не остановило. Мужчина оборудовал под игровой зал небольшое помещение. Там установил компьютеры. На каждом устройстве шла своя игра. Приходить туда мог любой желающий.

Игра велась круглосуточно. При этом мужчина старался соблюдать условия конспирации. Однако, о незаконном бизнесе узнали правоохранители. Оборудование из помещения изъято. В отношении инициативного молодого человека возбуждено уголовное дело.

Фото: kirov.sledcom.ru