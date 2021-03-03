Житель Кирова убил свою мать с помощью утюга

Трагедия случилась прошлым летом в доме на улице Производственной. В полицию обратилась жительница Кирова, сообщившая, что ее муж до смерти избил свою пожилую мать.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 81-летней женщины. На ее лице и теле были множественные травмы и термические ожоги. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе расследования, 59-летний сын погибшей поссорился с матерью и избил ее руками и утюгом. Пытаясь скрыть следы преступления, он поджег одежду женщины.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Позже выяснилось, что он замешан и в других преступлениях. За несколько недель до этого он, будучи пьяным, под угрозой насилия требовал у продавца дать ему сигареты. Агрессора попытался приструнить охранник, однако мужчина в нецензурных выражениях попросил его убраться куда подальше.

По совокупности обвинений суд приговорил кировчанина почти к 10 годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что житель Кировской области убил старшего брата и уехал домой.