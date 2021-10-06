Житель Кирова убил свою мать

Следственный комитет возбудил уголовное дело на кировчанина, который до смерти избил свою мать.

Трагедия произошла 4 октября в одном из домов на улице Щорса. Нетрезвый мужчина поссорился со своей престарелой матерью и набросился на нее с кулаками.

Сын несколько раз ударил 75-летнюю женщину по лицу и по голове. Пенсионерка получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. На допросе мужчина признал свою вину в содеянном.

Ранее мы писали, что в Кировской области подросток избил и обокрал свою мать.