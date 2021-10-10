Житель Кирова устроил пивной погром в магазине

Кировчанин устроил погром в продуктовом магазине. Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 8 октября в магазине «Бочка». Как видно из ролика, покупатель зашел в магазин и попытался взять напиток из холодильника. Только почему-то схватился не за бутылку, а за полку. Все напитки полетели на пол и разбились, устроив настоящее пивное наводнение.

Продавец кричал: «Что вы делаете?» В ответ покупатель предложил ему тоже угоститься пенным напитком.

Несмотря на устроенный разгром, мужчина вел себя как ни в чем не бывало. Одну из бутылок он открыл и продегустировал. А потом настоял, чтобы продавец вызвал полицию.

Видео: телеграм-канал Baza