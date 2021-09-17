Житель Кирова выбросил подругу из окна

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября.

26-летний молодой человек и его 40-летняя гражданская супруга распивали алкоголь в одной из квартир на Карла Маркса. В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт.

Молодой человек избил женщину и несколько раз ударил ее головой об пол и батарею, а затем выбросил из окна. Женщина упала вниз со второго этажа. После этого ее сожитель выбежал на улицу и еще раз избил подругу, ударив ее головой о бетонную отмостку.

Пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. В настоящее время по делу ведется следствие.