Житель Кирово-Чепецка пытался убить друга из ревности

Инцидент произошел 30 апреля. 36-летний чепчанин выпивал вместе со своим 40-летним знакомым в доме на проезде Лермонтова. В ходе застолья мужчина повздорили на почве ревности.

Младший собутыльник схватил молоток и несколько раз ударил знакомого по руке и по голове. Пострадавшему удалось выбраться из квартиры. Мужчина постучался к соседям и попросил вызвать врачей. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшему.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.