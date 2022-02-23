Житель Кирово-Чепецка спас двух детей из горящей квартиры

Житель Кирово-Чепецка вынес из горящей квартиры двух детей и получил медаль «За спасение погибавших». О героическом поступке чепчанина рассказали в горадминистрации.

Инцидент произошел 28 мая 2020 года. В доме №18 на улице Первомайской загорелась одна из квартир. На момент ЧП в квартире были дети 12 и 4 лет. Их родители ушли на работу.

Пожар заметила соседка. Женщина выскочила на улицу и стала звать на помощь. Ее крики услышал инженер-технолог Иван Тимшин, проходивший мимо дома. Молодой человек бросился в подъезд. Горящую квартиру он определил по дыму и детскому плачу из-за дверей.

Несколькими ударами мужчина выбил дверь, закрыл лицо мокрой футболкой и вошел в помещение. Было жарко, тяжело дышать и ничего не видно из-за дыма.

Иван услышал детские голоса из ванной – ребята прятались там и звали на помощь. Молодой человек укутал детей в одеяло, чтобы защитить от ожогов и угарного газа, и на ощупь выбрался на лестницу.

Через несколько минут приехали пожарные, скорая помощь и мама детей. Спаситель передал им ребят и ушел.

20 января 2022 года Указом Президента РФ Иван Тимшин был награждён медалью «За спасение погибавших». В комментариях к новости жители Кирово-Чепецка пишут, что очень горды поступком молодого человека. А также отмечают, что Иван защищал всех даже в школе.