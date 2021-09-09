Житель Кирово-Чепецка ударил мальчика и получил срок

Вынесен приговор в отношении жителя Кирово-Чепецка. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

10-летний потерпевший с друзьями гулял во дворе дома на ул.Братьев Васнецовых. Между ним и другим мальчиком произошел конфликт, тот позвонил своему дяде и пожаловался.

Мужчина подошёл к обидчику племянника, который сидел около лестницы в подвал дома, высказал претензии и толкнул ребёнка. Тот упал, получил травмы и впоследствии был госпитализирован.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыщут моральный вред — 450 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.