Житель Кирово-Чепецка украл из магазина 9 банок кофе

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирово-Чепецке гражданина, который подозревается в краже девяти банок кофе.

Сигнал «тревога» поступил на пульт вневедомственной охраны из магазина на улице Мира. По адресу прибыл наряд Росгвардии.

По словам сотрудника магазина, при просмотре записи с камер видеонаблюдения он обнаружил, что некоторое время назад неизвестный гражданин взял с прилавка банки кофе и ушёл, не заплатив за товар.

Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к поисковым мероприятиям. Вскоре схожий по приметам мужчина был обнаружен во дворе одного из домов. Он рассказал, что кофе успел продать.

Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.