Житель Кирово-Чепецка зарезал жену на глазах у подруги

Преступление было совершено прошлым летом. 60-летний мужчина выпил, а затем взял нож и набросился на свою жену, которая сидела с подругой в огороде. Подруга пыталась защитить женщину, но тоже была ранена.

Женщинам удалось выбежать на улицу. Там супруга агрессора скончалась, а ее подруге успели помочь.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции направились к дому мужчины. Он встретил их с вилами в руках и попытался натравить на стражей порядка своего пса. Затем он заперся в доме и попробовал поджечь его. Агрессора чудом удалось утихомирить и задержать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Кировской области пьяный мужчина убил брата с женой.