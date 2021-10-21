Житель Кирово-Чепецкого района откопал в саду боевой снаряд

Инцидент произошел в селе Ильинское Кирово-Чепецкого района. Копая землю на своем садовом участке, местный житель обнаружил предмет похожий на боевой снаряд. О происшествии рассказали в Росгвардии.

О своей находке мужчина сообщил в правоохранительные органы. На место происшествия выехали взрывотехники ОМОН и представители экстренных служб.

Саперы установили, что найденный предмет является 76-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом времен Первой мировой войны. Судя по следам на снаряде, им уже стреляли. Однако заржавевший взрыватель не сработал и снаряд не взорвался, а значит, представлял опасность для людей.

Снаряд поместили в защитный контейнер, вывезли на полигон и взорвали.

Аналогичный случай произошел недавно в Омутнинском районе. Работая в огороде, женщина откопала предмет, похожий на мину.