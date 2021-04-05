Житель Кировской области бросился на автомобиль

Таким необычным способом он отомстил своей бывшей невесте.

В Кировской области произошёл инцидент, который стал последствием неудачных любовных отношений. Подробности сообщили в программе «Место происшествия».

В посёлке Юрья на автомобиль кинулся молодой человек. Машина двигалась на небольшой скорости по дороге. В это время на проезжую часть вышел пешеход. Он целенаправленно бросился на капот, забрался на него, а после сильно ударил лобовое стекло. Оно разбилось.

После этого молодой человек написал заявление о том, что его сбила иномарка.

Однако он не учёл, что всё происходящее снималось на видео. В результате подозреваемым оказался сам юноша. Его обвиняют в порче чужого имущества, ложном сообщении.

Как выяснилось, молодой человек набросился на машину из-за любви. Таким образом он отомстил девушке, с которой у него не сложились отношения. Машина принадлежит именно ей.

Фото: vk.com/kirovmp