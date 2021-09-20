Житель Кировской области делает арт-фигуры из проволоки и камней

Житель Омутнинска Иван Золотарев создает фигуры из проволоки и камней. О творчестве своего земляка рассказали «Омутнинские вести».

Иван живет на улице Авиации. Территория у его дома – настоящий музей. Здесь стоят фигуры пантеры, носорога, слона, собаки и других животных.

Скульптурным творчеством молодой человек увлекся около года назад. Первым его созданием был олень. На создание одной фигуры у Ивана уходит 1-2 дня. Вариантов множество: и ландшафтные фигуры, декорированные галькой, скульптуры-топиарии и другие. Особенный восторг у местных жителей вызывает Баба-Яга, «влепившаяся» в опору ЛЭП.

– Не долетела. Влепилась, – говорят горожане.

Свои работы умелец продает за пределы Кировской области. Он пересылает их в разобранном виде. Покупателям остается лишь собрать детали в одно целое. Также Иван ведет канал на Ютубе, где рассказывает, как сделать фигуры самостоятельно.

– Я провожу бесплатные мастер-классы для всех желающих. Недавно по моим чертежам сделали пантеру в Германии, — рассказал мастер.

Ранее мы писали, что умелец из Каринторфа делает огромные скульптуры из дерева.

Фото: omvesti.ru