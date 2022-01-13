Житель Кировской области фиктивно прописал азербайджанцев в своем доме

В Кировской области осужден мужчина, прописавший двух жителей Азербайджана в своем доме. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в Лузском районе. 58-летний местный житель фиктивно поставил на учет в своем жилье двух граждан Республики Азербайджан. По месту регистрации иностранцы не проживали.

Регистрация азербайджанцев была аннулирована, а в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал кировчанина виновным в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств мужчина был приговорен к штрафу.