Житель Кировской области готовил еду и устроил лесной пожар

Суд вынес приговор жителю Кировской области, который устроил лесной пожар.

Инцидент произошел 23 июля в Верхнекамском районе. 47-летний житель поселка Лойно отправился в лес. Неподалеку от поселка Чус мужчина решил перекусить и развел костер, чтобы приготовить еду.

В результате неосторожности костер перерос в лесной пожар, уничтоживший и повредивший значительное количество деревьев. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 160 часам обязательных работ. Также осужденному предстоит компенсировать ущерб, причиненный областному минлесхозу.