Житель Кировской области нашел у дороги останки древних существ

Житель Кировской области Аркадий Олин обнаружил окаменевшие останки аммонитов – моллюсков юрского периода. Фото своей находки кировчанин опубликовал «ВКонтакте».

Найти окаменелости Аркадию удалось в урочище Векшеведиха Нагорского района. Останки аммонитов и белемнитов были замечены прямо у дороги в канавах, промытых водой. По данным палеонтологов, здесь на поверхность выходит волжский ярус юрского периода.

— Миллионы лет назад наша область была дном огромного океана. Интересно, что из-за своей необычной формы ископаемым раковинам приписывают различные магические и фантастические свойства, из-за чего многие люди желали иметь их у себя, — написал Аркадий.

Ранее в Кировской области завершились раскопки скелета ихтиозавра.

Фото: vk.com/arcolin