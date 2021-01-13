Житель Кировской области победил в собачьей гонке

Межрегиональные гонки на собачьих упряжках под названием «Январская метель» прошли в Ижевске 8-9 января. В них принял участие кировчанин Денис Пшеницын.

Денис проехал дистанцию на упряжке с двумя псами породы хаски. Под управлением грамотного возничего собаки Дрогон и Финик обошли более 20 соперников и вышли на первое место в общем чистопородном зачете.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 60 человек из всех уголков страны.

Стоит отметить, что в Кировской области есть и свои «собачьи гонки». Это соревнования «Кольцо Фортуны», которые традиционно проходит в начале года в поселке Верхошижемье. Подготовка к стартам этого года уже в полном разгаре.

Фото: vk.com/lora_flint