Житель Кировской области подделал документы, чтобы скрыть алкогольную зависимость

Мужчина очень хотел обновить водительские права, но понимал, что с таким диагнозом они ему «не светят».

Почти год назад житель Сунского района понял, что срок действия его водительских документов истекает, а новые ему никто не выдаст. Дело в том, что у него средняя стадия алкоголизма и он наблюдается с этим у местных медиков. Тогда он решил пойти на обман: купил в интернете бланк медзаключения, самостоятельно его заполнил и летом предоставил в МФЦ посёлка Суна.

По поддельным бумагам ему в ГИБДД выдали настоящее водительское удостоверение.

Однако обман вскрылся и мужчину осудили на 8 месяцев ограничения свободы и, конечно же, лишили возможности управлять транспортом.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала сбежавшего виновника ДТП под Слободским.

Фото: kubnews.ru