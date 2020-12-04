Житель Кировской области поджёг собственный дом, в котором отдыхали дети

Один из малышей госпитализирован. ЧП произошло в городе Омутнинске. Как рассказали в Следственном управлении, ночью в одном из домов случился пожар. Прибыли огнеборцы. Но строение спасти не удалось. В медицинское учреждение увезли 6-летнего мальчика и хозяина дома.

Следователи начали разбираться в случившемся. Выяснились пугающие факты. Оказалось, что пожар произошёл из-за поджога. При этом поджог совершил сам хозяин дома.

28-летний мужчина пригласил к себе знакомых. Они распивали алкогольные напитки. В доме находились дети. Это 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. В какой-то момент хозяин отправился в сени, облил всё бензином и поджёг спичку. Пожар вспыхнул мгновенно.

Женщины и дети, которые находились в квартире, смогли убежать. Но медицинская помощь потребовалась мальчику. Сам хозяин сейчас тоже находится в больнице. У него серьёзные ожоги.

Обстоятельства случившегося и причины такого поведения мужчины выясняются. Назначена проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области в огне погибли 4 человека.

Фото: ОНДПР Омутнинского района