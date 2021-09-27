Житель Кировской области погиб в страшном ДТП под Тамбовом

Житель Котельничского района погиб в страшном аварии в Тамбовской области.

Авария произошла 26 сентября в 17.30 на трассе Тамбов – Шацк. У села Татаново лоб в лоб столкнулись 2 легковушки: «Лада Ларгус» и «Пежо 308». В результате ДТП погиб 35-летний Алексей С. из Кировской области, находившийся за рулем «Ларгуса». Машина разбита «в хлам» — выжить в ней было просто невозможно.

Некоторые СМИ сообщают, что погибших было двое – скончалась еще 47-летняя пассажирка «Пежо». Еще 3 человека получили травмы. Об их состоянии не сообщается.

Информация о том, что в ДТП погиб кировчанин, появилась в сообществе «Типичный Котельнич».

— Он был замечательным, добрым парнем. Все, кто его знал, знают, сколько добра он сделал для многих, сейчас это требуется и от нас. Для родных сейчас важна наша помощь, пожалуйста, ребята помогите нам, кто может, будем вам очень благодарны, — написала участница паблика.

Фото, видео: vk.com/kirsanov666