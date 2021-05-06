Житель Кировской области получил 18 лет колонии за двойное убийство

Суд вынес приговор жителю области, обвиняемому в двойном убийстве. Инцидент, за который мужчина получил почти 20 лет лишения свободы, произошел в августе прошлого года в поселке Оричи.

1 августа в одном из домов поселка между 34-летним мужчиной, 28-летней девушкой и ее 21-летним другом произошла ссора. После конфликта мужчина облил спящую парочку бензином и поджег его зажигалкой.

Девушку и парня доставили в больницу с сильными ожогами, но спасти не смогли – через некоторое время они скончались. При пожаре в квартире также сгорели вещи.

Преступника задержали только через 2,5 месяца. В ходе следствия он признал вину в совершенных преступлениях. За содеянное суд приговорил поджигателя к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.