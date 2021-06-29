Житель Кировской области получил срок за хранение пороха

Житель Малмыжского района осужден за незаконное хранение и сбыт пороха. Об этом сообщает областная прокуратура.

В январе прошлого года мужчина обратился в территориальное подразделение Росгвардии с заявлением об уничтожении охотничьего ружья ИЖ-43. Разрешение на хранение и ношение оружия было аннулировано, а сам мужчина утратил право на оборот оружия и взрывчатых веществ.

При этом до февраля в доме мужчины в селе Рожки продолжала стоять банка с порохом весом 250 граммов. Потом бывший охотник отдал порох своему знакомому.

По факту незаконного хранения и сбыта взрывчатых веществ было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 5 тысяч рублей. С учетом состояния здоровья осужденного и того, что преступление было совершено впервые, суд установил испытательный срок 6 месяцев.