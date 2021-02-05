Житель Кировской области помешал работе развлекательного заведения

Сотрудники не могли справиться с разъярённым дебоширом.

Сотрудники Росгвардии Кировской области пресекли нарушение общественного порядка. Инцидент случился в городе Советске. В одном из заведений посетитель выпил лишнего. Он начал выяснять отношения с сотрудниками места отдыха.

Работники вынуждены были нажать «тревожную» кнопку. Оперативно прибыли росгвардейцы. Они увидели, что работа развлекательного заведения полностью парализована из-за одного человека. Молодой мужчина ведёт себя агрессивно, ругается, пристаёт к сотрудникам точки.

Заметив правоохранителей, дебошир не успокоился. Наоборот, разозлился ещё больше. Он грубил, кидался на представителей Росгвардии. В результате его задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства выясняются.

Фото: wallhere.com