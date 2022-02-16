Житель Кировской области помогает побеждать российским лыжникам на Олимпиаде

В составе сервисной службы сборной России по лыжам работает Виктор Аркадьевич Чуркин.

Российские лыжники радуют своими победами. У нас первое олимпийское золото за 42 года в лыжной эстафете среди мужчин. Сегодняшний командный спринт не обошёлся без медалей. Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу. Третье место и у наших лыжников Александра Большунова и Александра Терентьева.

При этом, как говорят специалисты, успех в этом виде спорта очень зависит от обслуживания спортивного инвентаря. А именно от лыжной смазки. Примечательно, что на Олимпиаде в сервисной службы нашей сборной работает житель Кирово-Чепецка Кировской области Виктор Аркадьевич Чуркин. Он известный тренер, мастер спорта, который давно славится своим искусством по подготовке лыж к старту.

В 2000-х его пригласили работать в нашу национальную сборную по лыжным гонкам. Он сервис-мастер. Отвечает за подготовку лыж. Знакомые Виктора Аркадьевича говорят, что это далеко не первая Олимпиада, в которой участвует житель Чепецка. Он был в Сочи, Турине, Ванкувере и др.

Родные и друзья Виктора Чуркина следят за ходом олимпийских игр в Пекине, особенно за успехами лыжников. И, конечно, очень ждут Виктора Аркадьевича дома.

Ранее мы писали, что губернатор Игорь Васильев поздравил лыжников с олимпийской победой. Кстати, летающих лыжников, взявших серебро на Олимпиаде, тренировал кировчанин.

Фото: flgr.ru