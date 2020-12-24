Житель Кировской области повторил «Иронию судьбы», долго пытаясь попасть в чужую квартиру

Об этом пишут федеральные СМИ.

В Кирове произошёл настолько необычный случай, что о нём написали многие федеральные информационные сайты. Можно было бы усомниться в правдивости произошедшего, но всё засняли камеры видеонаблюдения.

Известно, что мужчина уже начал отмечать новогодние праздники, либо провожал старый год. После вечеринки с коллегами он отправился домой. Приехал на улицу Лепсе, подошёл к подъезду. Пытался его открыть своим ключом от домофона. Не смог, но всё равно попал в подъезд, после того, как дверь открыли жильцы.

После этого молодой человек поднялся на этаж и долго пытаться открыть дверь своим ключом. После он ломает ручку, выходят соседи и пытаются помочь ему справиться с замком. Дверь не открывается, тогда жильцы решают вызвать полицию.

Стражи правопорядка прибыли оперативно. Они опросили мужчину. Он рассказал, что никак не может попасть домой. Однако, оказалось, что дверь была чужой, как и сам дом. Да и город был не тот, в котором живёт гражданин.

Мужчина — житель Кирово-Чепецка. Он был до последнего уверен, что находится в своём родном городе. Но в это время был в Кирове. История схожа со сценарием известного новогоднего фильма «Иронии судьбы, или с лёгким паром!».

Ранее мы сообщали, что вместе с оттепелью в Киров прилетят пьяные свиристели.