Житель Кировской области пожаловался полицейским на то, что не смог купить «водительские права»

Мужчина заплатил мошенникам почти 30 тысяч рублей, но не получил даже фальшивого документа.

К омутнинским стражам правопорядка пришел восстанавливать справедливость 34-летний житель Афанасьевского района. Он рассказал, что заплатил посреднику 29 тысяч рублей за получение водительских прав. О том, что нужно проходить обучение и сдавать экзамен возмущенный молодой человек якобы не знал.

Оказалось, в соцсети покупатель прав заметил объявление о помощи в получении водительского удостоверения категории А, В, С и написал автору сообщения. После общения в сети, молодой человек перечислил мошеннику деньги, а тот в свою очередь сказал подъезжать за документами в ГИБДД.

Сейчас полицейские выясняют личность мошенника.

Фото: 24kovrov.ru