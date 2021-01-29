Главная > Происшествия > Житель Кировской области пожаловался полицейским на то, что не смог купить «водительские права»

Житель Кировской области пожаловался полицейским на то, что не смог купить «водительские права»

Наталья Дмитриева Происшествия

Мужчина заплатил мошенникам почти 30 тысяч рублей, но не получил даже фальшивого документа.

К омутнинским стражам правопорядка пришел восстанавливать справедливость 34-летний житель Афанасьевского района. Он рассказал, что заплатил посреднику 29 тысяч рублей за получение водительских прав. О том, что нужно проходить обучение и сдавать экзамен возмущенный молодой человек якобы не знал.

Оказалось, в соцсети покупатель прав заметил объявление о помощи в получении водительского удостоверения категории А, В, С и написал автору сообщения. После общения в сети, молодой человек перечислил мошеннику деньги, а тот в свою очередь сказал подъезжать за документами в ГИБДД.

Сейчас полицейские выясняют личность мошенника.

Фото: 24kovrov.ru

Аватар
Наталья Дмитриева