Житель Кировской области протаранил магазин мамы своей девушки

А после устроил голливудскую погоню по трассе. История произошла в Кирово-Чепецком районе.

26-летний житель Фалёнского района разозлился на свою возлюбленную. В результате выпил лишнего и сел за руль своей иномарки. Сначала он врезался в магазин, который принадлежит маме его девушки. Разбил входную группу, а после отправился по направлению к Кирову.

У Нововятска за автомобилистом, который двигался по проезжей части, нарушая правила, началась погоня. Сотрудники ГИБДД несколько раз просили водителя сбавить ход и остановиться. Но мужчина не реагировал. Только прибавлял скорость.

Иномарка виляла по проезжей части, создавая реальную угрозу для всех участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение открыть стрельбу. Более 10 выстрелов пришлось сделать по колёсам машины, перед тем, как она остановилась.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Составлено несколько административных материалов.

Фото: vk.com/kirovmp