Житель Кировской области снял на видео птенцов степного луня

Житель Кировской области Игорь Степанов опубликовал видео с птенцами степного луня – редкой для Кировской области птицы. Ролик появился в группе «Птицы Кировской области» в конце октября.

Игорь Степанов живет в Малмыжском районе. В июне этого года он заметил на лугу пару луней. Позже мужчина обнаружил гнездо птиц, где вылупились птенцы.

«Птичий дом» оказался на территории местного сельхозпредприятия. Когда рабочие начали косить луг, мужчина убедил их не трогать гнездо.

Птицы не покинули луг и остались выращивать птенцов. Эта история стала первым зафиксированным случаем гнездования степных луней на территории Кировской области.

А недавно Игорь Степанов поделился видео с птенцами луня. В ролике видно трех птиц, которые сидят прямо на земле – так гнездятся луни. Судя по всему, хищников птицы не боятся.

— Самка степного луня способна атаковать и крупную собаку, не говоря уже о лисах. Наблюдал, как самка и самец успешно вытесняли со своей территории стаю бродячих собак. Хотя птенцы были уже слетками, — написал автор ролика.

Фото, видео: Игорь Степанов, vk.com/aves_kirov