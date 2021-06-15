Житель Кировской области сообщил о теракте и бросился в реку

Инцидент произошел на днях в Пижанском районе. Около 22 часов неизвестный мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что собирается прогуляться по общественным местам с огнестрельным оружием и гранатами. По словам звонившего, в результате этого могли пострадать люди.

По факту ложного сообщения о теракте было возбуждено уголовное дело. Личность звонившего установили быстро – им оказался 43-летний местный житель. Задержать его сразу не удалось. Когда оперативники пришли в дом к мужчине, его супруга сообщила, что муж пропал.

Начались поиски. При прочесывании близлежащего леса сотрудники полиции заметили разыскиваемого. При виде полицейских подозреваемый бросился бежать, а затем прыгнул в реку. Однако скрыться не удалось – полицейские догнали его в воде и задержали.

После этого на участке у дома задержанного полицейские обнаружили более 200 кустов конопли. Экспертиза показала, что растения являются наркосодержащими. По факту их незаконного культивирования также было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следствие продолжается.