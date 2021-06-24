Житель Кировской области спас птенцов степного луня

В июне житель Малмыжского района Игорь Степанов заметил на лугу пару степных луней – птиц, занесенных в Красную книгу.

Некоторое время мужчина наблюдал за птицами и обнаружил, что они выращивают птенцов на территории сельхозпредприятия, которое занимается заготовкой сена.

Утром 18 июня Игорь увидел трактора, подъезжающие к участку. Мужчина отправился к механизаторам, чтобы убедить их не косить траву там, где находится гнездо луней. Рабочие послушались.

Дальнейшие наблюдения показали, что луни не покинули луг и продолжили заботиться о своем потомстве. Гнездование данных птиц было отмечено на территории Кировской области впервые благодаря наблюдательности жителя Малмыжского района.

Степной лунь — хищная птица сероватого окраса. Относится к исчезающим видам. Обитает преимущественно в степях Европы и Азии. В России встречается в северной части страны, в Сибири, а также в Крыму.

Ранее мы писали, что в Кировской области сняли на видео редкую птицу.