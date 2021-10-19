Житель Кировской области сразился с медведем

Мужчине удалось выжить. Однако он пострадал и сейчас находится в больнице.

Настоящее ЧП произошло в Вятскополянском районе. На мужчину напал медведь. Всё случилось на Каракульской пристани в понедельник, 18 октября.

Как пишет газета «Вятско-Полянская правда», местный житель отправился проверить трассу до Красной осыпи. Спокойно проходя по лесу, он внезапно услышал треск. Обернулся и увидел, что из кустов на него идёт медведь. Животное повалило человека.

Мужчина пришёл в себя и начал защищаться. Он сумел вырваться из лап лесного обитателя. Но зверь поранил человеку лицо и бедро. Местный житель добрался до деревни и обратился к фельдшеру. Рваные раны оказались глубокими. Пострадавшего увезли в больницу. Он проходит лечение.

По словам знакомых мужчины, этот человек охотник. Но вчера он оказался безоружен. Люди удивляются мужеству потерпевшего, который сумел сразиться с медведем и выжить.

Фото из открытых источников