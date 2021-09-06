Житель Кировской области убил пенсионера поленом

В Кировской области мужчина убил своего знакомого ударом полена.

Инцидент произошел 3 сентября в поселке Лесной Верхнекамского района. У одного из домов нашли тело 64-летнего мужчины с травмами головы. Судмедэксперты установили, что местный житель скончался в результате черепно-мозговой травмы.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия был установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался 68-летний знакомый погибшего.

По предварительным данным, 3 сентября мужчины вместе распивали алкоголь, а потом поссорились. Старший пенсионер несколько раз ударил младшего поленом по голове, а потом скрылся с места происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.