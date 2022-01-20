Житель Кировской области угнал карету скорой помощи

В городе Омутнинске случилось необычное происшествие. Местный житель угнал карету скорой помощи. Об этом пишут «Омутнинские вести +».

Известно, что всё произошло в ночное время. Каким-то образом мужчина оказался на территории станции скорой помощи. Там он сел в медицинскую машину и скрылся. Что побудило человека совершить угон, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские оперативно установили личность угонщика. Во время совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его ждёт наказание.

Ранее мы писали, что в Коминтерновском угнали рейсовый автобус.

Фото из открытых источников