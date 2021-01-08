Житель Кировской области угнал машину скорой помощи

Подробности случившегося рассказали в областной прокуратуре.

Всё произошло в посёлке Тужа. Молодой человек проходил рядом с местной больницей. Там он заметил УАЗ. Транспортное средство использовалось как автомобиль скорой медицинской помощи.

Но этот факт не смутил мужчину. В результате он угнал эту машину. Немного покатавшись по населённому пункту злоумышленник выехал на федеральную трассу «Вятка».

Однако далеко он уехать не смог. Не справился с управлением и попал в ДТП. Машина оказалась в кювете. Подозреваемого задержали. На днях состоялся суд. Мужчину осудили к реальному лишению свободы. Почти 2 года он проведёт в колонии строгого режима. Также решается вопрос о возмещении причинённого ущерба.

Известно, что угонщику 31 год, ранее он уже был судим.

Ранее мы сообщали, что под Рождество в Кировской области произошло смертельное ДТП с лесовозом.

Фото из открытых источников. К происшествию непосредственного отношения не имеет.