Житель Кировской области украл портмоне у дерущегося мужчины

В Кировской области раскрыли необычную кражу. Правоохранителям предстояло определить, кто забрал деньги жителя региона, когда тот дрался со своим оппонентом.

Странное правонарушение случилось в микрорайоне Лянгасово. Туда в гости приехал житель Оричевского района. Мужчина ночью отправился в круглосуточный магазин. Там он поругался с незнакомцем. Завязалась драка.

После потасовки гость обнаружил, что у него нет портмоне. Как оказалось, в ходе драки он его выронил. Но куда дальше делся кошелёк с деньгами, не известно. Ночью людей у магазина практически не было.

В результате потерпевший обратился в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по факту кражи. Несколько недель потребовалось, чтобы выявить подозреваемого.

Как оказалось, за дракой двух мужчин наблюдал ещё один человек. Он же незаметно унёс с собой выпавший кошелёк. В нём было 9 тысяч рублей. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Злоумышленнику грозит наказание.

Фото: smolensk-i.ru