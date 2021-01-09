Житель Кировской области установил необычный указатель в Антарктиде

Вместо традиционной таблички с надписью населённого пункта, на столбе появился миниатюрный летательный аппарат.

Кировчанин Захар Акулов установил в Антарктиде первый указатель на наш город. Однако это не обычная табличка с надписью «Киров».

Мужчина придумал нечто новое для столба с указателями. А именно — установил там небольшой дирижабль. На объекте написано «Киров» и расстояние до нашего города, а это около 15 с половиной тысяч километров.

Как объяснил на своей страничке в соцсетях Захар, он не просто так решил установить указатель в виде аэростата. Дирижабль Киров — это воздушное судно из серии былинных стратегий Red Alert.

Примечательно, что это пока единственный указатель на Киров в Антарктиде и Антарктике. Он находится в окрестностях станции Восток.

Ранее мы писали, что уроженец Кировской области рассказал о работе в Антарктиде.

Фото: Захар Акулов vk.com/uh4nae